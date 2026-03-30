У Харкові монахів УПЦ МП підозюють у домаганнях до малолітніх дівчат

Новини

У Харкові монахів УПЦ (Московського патріархату) підозрюють у домаганнях до малолітніх дівчат.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 52-річний чернець, який готував випічку, запрошував дівчат додому під приводом частування солодощами. Після пригощання фігурант примушував гостей іти до ванної кімнати, роздягатися і приймати душ. Оголених дівчат чернець фотографував і знімав на відео. Ці фото і відео він зберігав у телефоні.

Йому спершу повідомили про підозру лише у виготовленні порнографії, але під час слідства 14-річна дівчина заявила про систематичні домагання з боку чоловіка. За її словами, він поїв її алкоголем, щоб та не чинила опору.

За інформацією правоохоронців, 24-річний ієромонах тієї ж церкви пʼяним заманив 14-річну дівчину до підвалу монастирської будівлі та зґвалтував її.

Рясофорного ченця взяли під варту із заставою майже мільйон гривень, священнослужителя відправили під домашній арешт. Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох тримання під вартою без права застави.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру священнослужителю цієї ж церкви, який публічно принижував українців і виправдовував збройну агресію РФ.

Автор: Вероніка Довганюк