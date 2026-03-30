Збили кілька дронів на Харківщині. Федоров розповів про перші результати приватної ППО

З моменту запуску експериментального проєкту уряду із залучення приватного сектора до державної системи протиповітряної оборони, одна з компаній-учасниць уже підготувала власну групу ППО.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, ця група збила вже кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

Паралельно формуються нові групи ще на 13 підприємствах. Загалом деякі групи вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання та завершують підготовку, щоб посилити протиповітряну оборону країни.

«Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи. Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система», — додав Федоров.

У листопаді Кабмін ухвалив експериментальний проєкт, який дає змогу залучати підприємства критичної інфраструктури до формування груп ППО під керівництвом військового командування. З березня до проєкту насамперед можуть долучитися підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності.

Групи ППО таких об’єктів повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Для цього персонал проходитиме навчання й сертифікацію в закладах, які визначить Міністерство оборони. Командування Повітряних сил ЗСУ може тимчасово передавати підприємствам засоби ППО й боєприпаси, які наразі не використовують бойові підрозділи.