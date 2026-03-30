В Італії за три хвилини пограбували музей — викрали картини Ренуара, Сезанна та Матісса на €9 мільйонів

Біля італійського міста Парма під час трихвилинного пограбування викрали картини відомих художників Ренуара, Сезанна та Матісса вартістю €9 мільйонів.

Про це повідомляє ВВС.

За даними поліції, 22 березня четверо чоловіків у масках увірвалися до галереї Фонду Маньїні-Рокка та викрали картини «Рибалки» Пʼєра-Огюста Ренуара, «Натюрморт із вишнями» Поля Сезанна та «Одаліску на терасі» Анрі Матісса.

Викрадення перервала система сигналізації музею, що завадила злодіям забрати ще більше картин. Зловмисники проникли через головні двері та викрали полотна на першому поверсі. Після сигналізації злодії перелізли через паркан та втекли.

Це одна з найбільших крадіжок творів мистецтва, яка сталася в Італії за останні роки. Злочин розслідують італійські карабінери та Відділ охорони культурної спадщини Болоньї.

Ренуар, один із лідерів імпресіонізму, завершив свою роботу «Рибалки» приблизно у 1917 році. Художник став відомим завдяки світським портретам, а кар’єру почав ще в 13 років.

Картина Сезанна, створена близько 1890 року, належить до серії натюрмортів із вишнями. За даними фонду, ця робота є особливою та рідкісною, оскільки виконана аквареллю — технікою, якій художник-постімпресіоніст присвятив себе лише в останні роки життя.

Робота Матісса «Одаліска на терасі», написана у 1922 році, зображує двох жінок: одна відпочиває на сонці, а інша тримає в руках скрипку.

Автор: Вероніка Довганюк