На Прикарпатті викрили наймасштабнішу для регіону схему виробництва і збуту наркотиків — вилучили 165 кг амфетаміну

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили схему виробництва та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Масштаби — рекордні для регіону.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Учасниками злочинної групи виявилися четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник. Вони налагодили повний цикл наркобізнесу, збували продукцію через поштові сервіси.

Під час 24 обшуків правоохоронці вилучили понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток «екстазі», а також обладнання, «чорну бухгалтерію», банківські картки, телефони та готівку в різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн.

Крім того, у гаражі 37-річного учасника схеми знайшли психотропні речовини та зброю — два автомати, три пістолети, помпову рушницю, гранати з підривником та велику кількість набоїв.

Трьох учасників групи затримали безпосередньо на місці виготовлення наркотиків. Їм повідомили про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення.

Найстаршому спільнику інкримінують незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах.