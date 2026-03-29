Росіяни атакували Україну ракетою та 442 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч проти 29 березня росіяни атакували аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 442 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 300 безпілотників — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 380 БпЛА. Зафіксовані влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.

На Харківщині 32-річний, 42-річний та 67-річний чоловіки отримали поранення через влучання російського дрона в цивільний автомобіль у Великобурлуцькій громаді.

У Воскресенській громаді Миколаївщини внаслідок атаки постраждали десять людей — дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.