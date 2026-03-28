«Українські домогосподарки з 3D-принтерами». Гендиректор Rheinmetall розкритикував українських виробників дронів

Директор німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в українських дронах немає нічого інноваційного, а їхнє виготовлення порівня з «грою в Lego».

Про це йдеться в матеріалі Atlantic.

Коли журналіст Atlantic Саймон Шустер запитав у Паппергера, що для його бізнес-моделі означатиме прогрес України у виробництві дронів, той обурився і запитав, хто найбільші виробники безпілотників в Україні.

Шустер навів як приклад Fire Point і Skyfall, на що Паппергер назвав їх «українськими домогосподарками», у яких «на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів».

«Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: “Вау!” І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — заявив він.