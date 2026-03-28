Росіяни вночі поцілили по пологовому в Одесі, у Кривому Розі через атаку є загиблий

Цієї ночі росіяни били по Одесі та Кривому Рогу на Дніпропетровщині, в обох містах є загиблі.

По Одесі запустили понад 60 ударних дронів. Серед обʼєктів, які постраждали, — пологовий будинок, житлові будинки, підприємства, портова і критична інфраструктура.

Через атаку по місту загинули дві людини, ще 11 містян постраждали.

Росіяни били також по Кривому Рогу. Там загинув 28-річний чоловік. Дістав поранень чоловік 50 років. Є пошкодження на промисловому підприємстві, там зайнялися пожежі.

Загалом росіяни вночі запустили 273 дрони, українська ППО знешкодила 252 з них. 21 дрон поцілив по восьми локаціях, а в девʼяит місцях впали уламки.