Рубіо назвав «брехнею» слова Зеленського про те, що США пропонували віддати Донеччину в обмін на гарантії безпеки

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив слова президента України Володимира Зеленського про те, що гарантії безпеки США нібито пов’язані з передачею Донеччини Росії.

Про це він сказав журналістам, передає Sky News.

Рубіо назвав такі твердження «брехнею» і заявив, що Україну нібито поінформували: гарантії безпеки можуть бути надані лише після завершення війни, оскільки інакше це означало б пряме втручання США в конфлікт.

За його словами, Вашингтон не ставив умов щодо територій і не вимагав від України відмови від окупованих районів на сході. Водночас він додав, що США не ухвалюють рішень за Україну щодо майбутнього окупованих територій.

«Це брехня. Я бачив, як він це сказав. Шкода, адже він добре знає, що це неправда. Йому сказали зовсім не так. Не знаю, чому він таке говорить, але це просто неправда», — заявив він.

Також він зазначав, що Росія наполягає на виході України з Донбасу та не погоджується на припинення вогню по лінії фронту, розраховуючи на втому США від переговорного процесу.