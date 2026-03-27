У Британії росіянина засудили за напад на дівчину. Свідком у справі був син Трампа

У Великій Британії росіянина засудили до чотирьох років увʼязнення за напад на дівчину. Свідком у справі став син президента США Беррон Трамп, який повідомив про злочин у поліцію.

Про це повідомляє Reuters.

У січні 2025 року Беррон Трампа розмовляв із подругою по відеодзвінку і побачив, що на неї напали. Після цього син президента США повідомив про інцидент у поліцію, яка й затримала 22-річного росіянина Матвія Румянцева.

Зловмисник мав стосунки з жертвою. Він побив дівчину, та отримала синці на підборідді, руці, запʼясті та подряпини.

Росіянина визнали винним у нападі та перешкоджанні слідству, проте виправдали за звинувачення у зґвалтуванні та удушенні. Також його визнали невинним в іншій справі 2024 року про напад і зґвалтування. Суд призначив йому по два роки ув’язнення за обидва злочини.

Автор: Вероніка Довганець