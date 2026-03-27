На фронті загинув комік та військовий Артур Петров

У Куп’янську-Вузловому 18 березня загинув комік та військовий Артур Петров.

Про це повідомила його дружина.

За її словами, Петров загинув під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці — у 43 окремій механізованій бригаді.

Артур Петров сім років був резидентом «Підпільного стендапу», а також брав участь у телешоу «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб» і «Комік на мільйон».

Окрім сцени, Петров працював сценаристом проєкту «Я соромлюсь свого тіла».