На фронті загинув комік та військовий Артур Петров
- Ольга Березюк
У Куп’янську-Вузловому 18 березня загинув комік та військовий Артур Петров.
Про це повідомила його дружина.
За її словами, Петров загинув під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці — у 43 окремій механізованій бригаді.
Артур Петров сім років був резидентом «Підпільного стендапу», а також брав участь у телешоу «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб» і «Комік на мільйон».
Окрім сцени, Петров працював сценаристом проєкту «Я соромлюсь свого тіла».