У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів. Обшуки проводили у Михайла Поплавського

Правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури (КУК).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України.

Джерела «Бабеля» підтвердили, що обшуки у справі, зокрема, проводили у колишнього ректора Михайла Поплавського. Інформації про затримання чи підозру для Поплавського наразі немає.

За даними правоохоронців, посадовці університету у змові з представниками Міністерства науки та освіти розкрадали кошти, виділені в межах державної програми з підготовки кадрів. Посадовці вносили недостовірні дані про студентів і персонал, щоб збільшити фінансування.

За 2022—2023 роки в межах програми «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їхніх баз практики» КУК отримав від держави приблизно 760 мільйонів гривень. Частину з цієї суми привласнили учасники оборудки.

Крім того, фігуранти могли включати до звітності людей, які фактично належали до приватного навчального закладу і не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

У межах справи правоохоронці вже провели понад 20 обшуків за місцями проживання можливих причетних та в самому університеті, вилучили техніку й документи. Справу розслідують за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Повне коло причетних наразі встановлюють, як і всі обставини вчинення ймовірного злочину.