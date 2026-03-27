На нових банкнотах у США вперше в історії зʼявиться підпис чинного президента — Дональда Трампа

До 250-ї річниці незалежності США Міністерство фінансів випустить банкноти з підписом президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Уперше в історії на американській валюті буде підпис чинного президента поряд із підписом міністра фінансів.

«Під керівництвом президента Трампа ми рухаємося до безпрецедентного економічного зростання, довгострокового домінування долара, а також фінансової сили та стабільності. Немає більш наочного способу відзначити історичні досягнення нашої великої країни та президента Дональда Трампа, ніж розмістити його імʼя на доларових банкнотах», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Скарбник США Брендон Біч назвав внесок президента в історію як «архітектора золотого століття економічного відродження Америки» незаперечним. За його словами, розміщення підпису Трампа на американській валюті «не тільки доречно, але й цілком заслужено».

Reuters пише, що перші 100-доларові купюри з підписом Дональда Трампа та міністра фінансів Скотта Бессента планують надрукувати вже у червні 2026 року. Вони можуть з’явитися в обігу за кілька тижнів після друку. Потім випускатимуть також інші оновлені банкноти.