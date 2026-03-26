Опитування: Про штучний інтелект знають 90% українців, але понад 60% — фактично не користуються ним

Новини

Getty Images

Понад 60% українців фактично не використовують штучний інтелект у роботі чи для власних потреб. Водночас частка регулярних користувачів ШІ в Україні за рік зросла на 10%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Загалом рівень обізнаності про штучний інтелект серед українців є досить високим — близько 90% знають про технологію. Однак реальне впровадження в повсякденну практику суттєво відстає.

Так, серед опитаних громадян 63% фактично не використовують ШІ, з них:

10% уперше чули про нього і не знають, що це таке;

41% знають про ШІ, але ніколи ним не користувалися;

12% лише пробували, але не використовують технологію надалі.

Водночас близько 37% населення України мають певний досвід використання ШІ. Серед них:

17% користуються щодня або майже щодня;

10% користуються декілька разів на тиждень;

близько 10% користуються рідше (кілька разів на місяць або ще рідше).

Таким чином, регулярними користувачами ШІ є 27% українців (торік таких було 17%). Це свідчить про активне, але не масове впровадження технологій штучного інтелекту.

Серед регулярних користувачів ШІ найбільше молодих людей віком 18—29 років — 58%. У категорії 30—44 років цей показник становить лише 36%, а серед людей віком від 60 років — лише 9%.

При цьому за останній рік найбільший приріст відбувся саме серед 30—44 річних користувачів технології — частка зросла з 21% до 36%, а також серед 45—59 річних — з 9% до 25%.

Рівень використання технології залежить і від типу населеного пункту. У містах із населенням понад 500 тисяч регулярними користувачами є 37%, у селах і невеликих містах — 18%. Разом із цим, за останній рік усюди є тенденція до зростання користування.

Серед респондентів з вищою освітою 42% є регулярними користувачами ШІ (з 2025 року ця частка виросла вдвічі), серед людей з середньою або професійно-технічною освітою ШІ користуються лише 7%, а з повною середньою освітою або нижче — 14%.

Опитування проводили упродовж 23—29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних регіонах України. Загалом опитали 1 003 респонденти віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%.