У Швеції затримали двох керівників російської компанії, яких підозрюють у порушенні санкцій

У Швеції в місті Сундсвалль правоохоронці затримали двох керівників російської алюмінієвої компанії Kubikenborg Aluminium (Kubal). Їх підозрюють у порушенні санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Sweden Herald.

Перед затриманням правоохоронці провели на заводі обшуки.

Державний прокурор Сара Нільссон не підтвердила, що підозри стосуються компанії Kubal. За її словами, фігурантів затримали через порушення санкцій ЄС, і цей злочин, який триває з 2023 року, може зашкодити безпеці Швеції та Європи. Йдеться про санкції, які обмежують рух товарів, послуг і діяльність осіб, пов’язаних з порушенням міжнародного права.

Автор: Вероніка Довганюк