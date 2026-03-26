На станції «Академік Вернадський» закінчилась перезмінка команд. Офіційно розпочала роботу 31-ша експедиція, яку вперше очолила жінка

В Антарктиці на станції «Академік Вернадський» закінчилася перезмінка річних команд. 30-та Українська антарктична експедиція (УАЕ) під керівництвом Олександра Полудня вирушає додому, а 31-ша — починає свою роботу.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Судно «Ноосфера» доправить полярників 30-ї УАЕ до порту Пунта-Аренас у Чилі, звідти — в Польщу, а потім в Україну.

31-шу експедицію на станцію «Академік Вернадський» очолює метеорологиня Анжеліка Ганчук. Це перший випадок, коли річну українську експедицію в Антарктику очолює жінка.

Чим займалась попередня 30-ша експедиція

30-та експедиція працювала за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія, а також підтримувала роботу станції.

Вона, зокрема, спостерігала за рівнем озону в атмосфері (ці дослідження тривають на станції з 1957-го) і торік зафіксувала, що озонова діра над Антарктикою почала зменшуватися. Вона закрилася не лише раніше очікуваного терміну, але й найраніше з 2019 року.

Інше вимірювання експедиції підтвердило загрозливе потепління в Антарктиці. Торік температура морської води в районі станції жодного разу не опустилася нижче межі замерзання, а навколо острова не утворився стійкий льодовий покрив.

Крім того, 30-та експедиція активно долучалася до міжнародної співпраці: на «Вернадському», зокрема, спільно з українськими вченими працювали учасники Першої мексиканської антарктичної експедиції.

Також полярники 30-ї експедиції прийняли на станції майже 2 000 туристів і провели 130 онлайн-зустрічей для школярів.

Автор: Вероніка Довганюк