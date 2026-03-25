Комітет парламенту підтримав законопроєкт про регулювання Telegram та інших соцмереж

Новини

Smeilov / Getty Images

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одностайно підтримав законопроєкт про регулювання діяльності соцмереж і подібних платформ. Самі автори — народні депутати від «Європейської солідарності» — у пояснювальній записці вказують, що він необхідний, щоб регулювати діяльність Telegram, яким у ворожих цілях можуть користуватися росіяни.

Про голосування в комітеті повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Документ передбачає, що соцмережі стають субʼєктами в медіасфері. На запит Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення платформи повинні офіційно розкрити, хто їхні власники і як вони фінансуються. Соцмережі мають реагувати на правопорушення і на вимогу Нацради обмежувати контент. Якщо платформа зареєстрована не в Україні або державі-члені Європейського Союзу, вона має мати в Україні офіційного представника.

Представникам державних органів і банків заборонено користуватися платформами для роботи і встановлювати їх на службові пристрої, якщо вони порушують вимоги закону або мають непрозорі дані про власність. Також закон пропонує ввести адміністративну відповідальність, якщо платформа порушує його вимоги.

Заборона Telegram в Україні

Держслужбовцям і військовим ще у вересні 2024 року заборонили використовувати Telegram на службі. Тепер месенджером не можна користуватись у державних органах, військових формуваннях і на обʼєктах критичної інфраструктури.

Після цього рішення невдовзі повідомили, що у Верховній Раді України обмежать використання Telegram для її працівників.

Про заборону Telegram знову заговорили після теракту в Львові, де загинула поліцейська. За даними слідства, виконавців завербували саме через цей месенджер. Після цього заступниця голови ОП Ірина Верещук запропонувала заблокувати месенджер, а голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що телеграм-канали мають бути зареєстровані, а їхні власники — нести відповідальність за той контент, який оприлюднюють в них.