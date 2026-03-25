У Нідерландах, імовірно, знайшли скелет мушкетера дʼАртаньяна

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Нідерландах, у церкві в місті Маастрихт знайшли скелет, який може належати мушкетеру Шарлю Ожʼє де Батц де Кастельморe, шевальє д’Артаньяну.

Про це повідомило нідерландське видання NOS.

ДʼАртаньян був ватажком мушкетерів та правою рукою короля Людовика XIV.

Мушкетер загинув 25 червня 1673 року під час битви в Маастрихті — куля влучила йому в горло. Що сталось далі з його тілом, невідомо, але, ймовірно, його поховали на місці. Французька армія тоді розбила табір біля церкви села Вольдер у Маастрихті. Ймовірно, ця церква і стала місцем останнього спочинку дʼАртаньяна.

Під час реставраційних робіт у церкві Маастрихта розкрили підлогу й виявили скелет, залишки мушкетної кулі та французьку монету, яка була викарбувана у другій половині XVII століття принцом-єпископом Льєжу.

Диякон Йос Вальке, який був присутній на перших розкопках, звернув увагу на розташування могили: скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар, а під вівтарем у той час ховали лише королівських осіб чи інших важливих людей.

Із зубів скелета взяли зразки ДНК та передали на аналіз. Зразок порівняють із ДНК нащадка мушкетера з роду з боку батька. Результати очікують найближчим часом.

Автор: Вероніка Довганюк