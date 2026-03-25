Пітер Джексон анонсував фільм «Володар перснів: Тінь минулого»

Пітер Джексон та Warner Bros. оголосили про новий фільм у франшизі «Володар перснів», який вийде після «Полювання на Голума».

Про це йдеться в розмові Джексона з ведучим The Late Show Стівеном Колбертом, опублікованій у соцмережах Warner Bros.

Колберт, який є великим шанувальником Джона Толкіна, разом зі своїм сином, сценаристом Пітером Макгі, напише сценарій до фільму з попередньою назвою «Володар перснів: Тінь минулого». Стрічка екранізує шість розділів (з третього по восьмий) «Братства Персня», які не увійшли до екранізації Джексона 2001 року.

За словами Коберта, це буде «окрема історія, яка вписується в більший сюжет», і вона залишиться «повністю вірною книгам, а також фільмам, які вже створили».

Цей фільм стане другим анонсованим проєктом у цьому всесвіті після «Володар перснів: Полювання на Голума», режисером якого буде Енді Серкіс. Стрічка має вийти у грудні 2027 року.