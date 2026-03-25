В Україні ухвалили закон про підготовку школярів та студентів до національного спротиву. Що він передбачає

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон про підготовку громадян до національного спротиву. Зміни у методиці навчання торкнуться усіх учнів та студентів.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 13347 на сайті парламенту.

Рішення у другому читанні підтримали 263 депутати.

Школярі та студенти проходитимуть спецпідготовку незалежно від статі. У навчальних закладах запровадять нову дисципліну «Основи національного спротиву», а предмет «Захист України» оновлять та удосконалять.

Також в Україні створять спеццентри, де для українців проводитимуть практичні заняття зі стрільби та інших курсів. Заняття проходитимуть на полігонах ЗСУ, стрільбищах та на інтерактивних тренажерах.

Люди, які з релігійних причин не можуть використовувати зброю, зможуть обрати альтернативні навчальні курси. Також від практичних занять звільняються люди з інвалідністю та непрацездатні громадяни.

Автор: Вероніка Довганюк