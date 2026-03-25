Рада підтримала фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком для відновлення дорожньої інфраструктури

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 0368 про фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури.

Законопроєкт подав президент Володимир Зеленський. Проєкт підтримали 270 депутатів.

Тепер у межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності» Україні нададуть €230 мільйонів, перший транш становить €134 мільйони. Кошти спрямують на відновлення під’їздів до пунктів пропуску на Львівщині, ремонт доріг на Одещині та інші проєкти з логістики й експорту.

Особливу увагу приділять ключовим міжнародним маршрутам:

Київ — Чоп;

Київ — Ковель — Ягодин;

Львів — Шегині;

Одеса — Рені.

Ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до ЄС і роботу експорту. Угода також покращить інтеграцію України з мережею TEN-T, зменшить логістичні вузькі місця, підвищить безпеку руху і пришвидшить доставку вантажів.