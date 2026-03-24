В аварії військового літака в Колумбії загинули 68 людей, двоє зникли безвісти

El Colombiano

Унаслідок аварії військово-транспортного літака C-130 Hercules у Колумбії 23 березня загинули 68 військових і поліцейських.

Про це повідомляє видання El Colombiano з посиланням на дані влади.

За уточненою інформацією, на борту перебувало 128 людей — військовослужбовців, поліцейських та членів екіпажу.

Літак розбився після зльоту, за 1,5 км від аеродрому Пуерто-Легісамо. Там розташована база Військово-морського флоту Колумбії, завдяки чому військові підрозділи змогли оперативно прибути на місце події та надати допомогу постраждалим.

У результаті аварії загинули 68 людей. 58 з них були військовослужбовцями Національної армії, ще шестеро — з Повітряно-космічних сил Колумбії та двоє — з Національної поліції.

57 людей отримали поранення, а двоє вважаються зниклими безвісти. З 128 людей, що перебували на борту, лише одна не постраждала.

Поки що причина катастрофи невідома. Влада відкидає версію теракту.

Мер Пуерто-Легісамо Луїс Еміліо Бустос розповів, що на аеродромі дуже вузька і коротка злітно-посадкова смуга, що може бути проблемою для таких літаків, як Hercules. Крім того, на аеродромі немає огорожі, і іноді туди заблукують корови.