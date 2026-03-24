Голова МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що спілкується з Лавровим під час закритих зустрічей ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей Європейського Союзу. Він заявив, що спілкування з іншими партнерами є «суттю дипломатії».

Про це пише Euronews.

The Washington Post писала, що Сіярто регулярно зливав голові МЗС Росії Сергію Лаврову, про що йшлося на засіданнях ЄС, спілкуючись з ним у перервах. Премʼєр Польщі Дональд Туск фактично підтвердив цю інформацію, заявивши, що в ЄС давно це підозрювали. Після цього, за даними Politico, ЄС обмежив потік конфіденційних матеріалів до Угорщини, а лідери почали зустрічатись у менших групах. Тоді угорський уряд відкинув ці звинувачення, назвавши їх фейковими новинами.

23 березня Європейська комісія закликала Угорщину прояснити це питання і назвала повідомлення «тривожними». Тоді Сіярто, виступаючи на передвиборчому заході в угорському місті Кестхей, підтвердив ці слова. Він сказав, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза Блоком.

«Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами Європейського Союзу. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до і після засідань Ради Європейського Союзу», — сказав Сіярто.

Міністр також опублікував вранці 24 березня відео у Facebook. Він спростував твердження про порушення ним будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради ЄС у закордонних справах і додав, що на міністерському рівні жодні таємниці не обговорюють.

«Кожен міністр приносить свій телефон до кімнати, крім мене. Припущення про наявність будь-яких протоколів безпеки належить до категорії дурості», — сказав міністр.

Сіярто відвідував Москву 16 разів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Його остання поїздка відбулася 4 березня. Тоді він зустрвся з Путіним у Кремлі.