СБУ зірвала спробу російських спецслужб організувати серію вбивств в Україні. Замах готували на Стерненка та Богданова

Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб організувати серію убивств та спіймала організаторів. Серед тих, на кого готували замах, — Стерненко і Богданов.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, під час спецоперації ліквідували кілера, який чинив збройний опір, а також затримали понад 10 учасників групи. Як встановили правоохоронці, фігуранти працювали на російську воєнну розвідку та готували замовні вбивства.

Серед потенційних цілей називають радника міністра оборони та волонтера Сергія Стерненка, а також Іллю Богданова — громадянина РФ, який воює на боці України. Учасники групи відстежували місця проживання та маршрути пересування жертв.

Ці дані вони передавали своєму керівнику. Ним виявився завербований російськими спецслужбами судовий експерт із Полтави, який координував дії та передавав інформацію кураторам.

За матеріалами справи, безпосередній виконавець — кілер з тимчасово окупованої частини Донеччини — проходив підготовку на базі російської розвідки.

Він мав виготовляти саморобні вибухові пристрої та закладати їх під автомобілі або біля будинків жертв. У разі невдачі йому наказували розстрілювати цілі впритул. Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, боєприпаси, техніку та інші докази співпраці з російськими спецслужбами.

Також у Краматорську агенти мали встановити заклад харчування, де часто бувають українські військовослужбовці, щоб здійснити там теракт. Вибуховий пристрій для цього їм скинули з безпілотника в заздалегідь визначеному місці.

Затриманим повідомили про підозру за низкою статей, зокрема про державну зраду, підготовку теракту та незаконне поводження зі зброєю. Вони перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.