Відомого оленя Бориса на Рівненщині вночі збило авто на великій швидкості. Загрози життю немає

Відомого оленя Бориса на Рівненщині в Зарічному вночі збило авто на великій швидкості. На щастя, загрози життю тварини немає.

Про це повідомили в поліції Рівненщини.

Поліцейські встановили, що до ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes із вимкнутими фарами. Водійка пояснила, що втекла з місця події, бо злякалася. Авто знайшли за її адресою проживання.

На водійку склали три адмінпротоколи, зокрема за втечу з місця ДТП. Тест на алкоголь — негативний.

За словами місцевих, в оленя розбита голова та перебита задня лапа, однак загрози його життю вже немає. Зараз тварина під наглядом єгеря.