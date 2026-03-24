Відомого оленя Бориса на Рівненщині вночі збило авто на великій швидкості. Загрози життю немає
- Анастасія Зайкова
Відомого оленя Бориса на Рівненщині в Зарічному вночі збило авто на великій швидкості. На щастя, загрози життю тварини немає.
Про це повідомили в поліції Рівненщини.
Поліцейські встановили, що до ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes із вимкнутими фарами. Водійка пояснила, що втекла з місця події, бо злякалася. Авто знайшли за її адресою проживання.
На водійку склали три адмінпротоколи, зокрема за втечу з місця ДТП. Тест на алкоголь — негативний.
За словами місцевих, в оленя розбита голова та перебита задня лапа, однак загрози його життю вже немає. Зараз тварина під наглядом єгеря.
- Олень Борис, якого місцеві називають Борька, став талісманом Зарічного. Він часто заходить до людей поласувати, не боїться близького контакту і позує на камеру. Відеоролики з ним місцеві часто викладають у соцмережах.