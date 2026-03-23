Bihus.Info: Розрекламована блогерами мережа магазинів U420 продає наркотики від виглядом сувенірів

Новини

Масштабна мережа U420, магазини якої масово відкриваються по всій країні, продавала особливо небезпечну психотропну речовину під виглядом сувенірів.

Це зʼясували журналісти-розслідувачі Bihus.Info, які віднесли продукцію магазинів на лабораторну перевірку.

Перші фізичні магазини мережі зʼявилися у Києві навесні 2025 року. Тепер вона розрослася до близько 30 закладів у столиці та інших великих містах України — Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Більшість клієнтів таких магазинів — молоді люди, зокрема підлітки.

U420 стала відомою завдяки численній рекламі в соцмережах, зокрема із залученням відомих блогерів із багатотисячною аудиторією. Серед них — актор Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші.

Магазини U420 позиціонують себе як «кафешопи для поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу». Серед іншого тут можна придбати і «сувенірну продукцію» — так звані гаш і джоінти.

Журналісти придбали ці «сувеніри» у трьох різних магазинах мережі у Києві і віддали їх на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної — Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ.

Результати лабораторного аналізу центру МВС виявили у складі «сувенірів» від U420 психотропну речовину, обіг якої заборонено постановою Кабінету міністрів. Це синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид спайсу. Через кустарне виробництво склад кожної дози непередбачуваний, що неминуче призводить до критичних отруєнь або зупинки серця.

Утім, до списку заборонених Кабміном речовина потрапила лише 5 лютого, а «сувеніри» журналісти купували за кілька днів до того. Це може означати, що вміст продукції регулярно змінюють, адаптуючи до актуальних заборон.

За законом тепер центр МВС має передати результати дослідження Національній поліції, а ті — почати розслідування.