WSJ: Цукерберг створює для себе ШІ-двійника, щоб керувати Meta

Генеральний директор Meta Platforms Марк Цукерберг створює персонального агента зі штучним інтелектом, який допомагатиме йому виконувати управлінські функції.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з проєктом.

Агента для Цукерберга ще розробляють, але він уже допомагає йому швидше отримувати інформацію. Зокрема, знаходити відповіді без проходження через кілька рівнів менеджменту.

Ініціатива є частиною ширшої стратегії компанії щодо інтеграції штучного інтелекту в усі процеси. Meta прагне прискорити темпи роботи та зменшити кількість ієрархічних рівнів, щоб конкурувати зі стартапами з меншими командами.

Зараз штат компанії налічує 78 тисяч працівників. Цукерберг хоче, щоб у майбутньому і працівники Meta, і люди поза компанією мали власних персональних ШІ-агентів. Починає він із себе.

«Ми інвестуємо в інструменти, розроблені з урахуванням штучного інтелекту, щоб співробітники Meta могли досягати більшої продуктивності. Ми розширюємо можливості окремих співробітників і спрощуємо структуру команд», — заявив Цукерберг.

Джерела WSJ розповіли, що співробітники Meta вже використовують різні інструменти штучного інтелекту, включаючи персональні агенти на кшталт My Claw та Second Brain, які можуть взаємодіяти з файлами, спілкуватися з колегами та допомагати у проєктах.

Окремо Meta придбала стартап Manus і інтегрує його агентні технології у внутрішні процеси, а також купила Moltbook — соціальну платформу для ШІ-агентів.

Паралельно співробітників заохочують проходити навчання, пов’язані з ШІ. Водночас частина персоналу висловлює занепокоєння щодо можливих скорочень через автоматизацію. Раніше Meta вже проводила масштабні звільнення після пікового зростання штату під час пандемії.