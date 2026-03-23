У Нью-Йорку літак з пасажирами врізався в автомобіль. Є постраждалі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ввечері 22 березня регіональний літак Express під час посадки в аеропорту «Ла-Гуардія» в Нью-Йорку зіткнувся з автомобілем. Через інцидент аеропорт закрили.

Про це пише Reuters.

Літак CRJ-900, що летів з кандського Монреалю, експлуатувала компанія Jazzр, егіональний партнер Air Canada. На швидкості близько 39 км/год літак врізався в пожежну машину Портового управління Нью-Йорка. На фотографіях видно, що в нього пошкоджений ніс.

Дані про постраждалих наразі не розголошують. NBC News з посиланням на джерела написала, що на борту були 76 пасажирів і чотири члени екіпажу: обидва пілоти отримали важкі травми, а сержант і офіцер (ймовірно, мова про службовців Портового управління Нью-Йорка, що були в машині) — отримали переломи кінцівок і зараз у лікарні в стабільному стані.

Поки аерпорт закритий, літаки, що прибувають, перенаправлятимуть до інших аеропортів.