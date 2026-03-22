Німеччина і Японія посилююють військову співпрацю — прагнуть підписати договір про взаємне розгортання військ

В Японії 22 березня міністр оборони Шіндзіро Коїдзумі зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони домовилися розширити військову співпрацю, включно з військово-промисловою, та активізувати кооперацію між збройними силами своїх країн.

Про це пишуть The Japan Times і Politico.

Пісторіус заявив, що Берлін запропонував підписати Угоду про взаємний доступ — рамкову угоду, розроблену, щоб спрощувати обмін солдатами між країнами та значного зменшити бюрократичні перешкоди. Такі угоди дозволяють країнам-партнерам легше розгортати війська на території одна одної для тренувань, навчань або операцій. Японія з 2022 року підписала аналогічні угоди з Великою Британією та Австралією. Вона також завершує укладання такої угоди з Францією і веде переговори з Канадою.

Пісторіус описав цей крок як частину ширшої відповіді на зростання глобальної нестабільності і звернув увагу на залежність Японії від імпорту енергоносіїв через Ормузьку протоку, яку перекрив Іран. Він заявив, що Японія та Німеччина домовилися зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку, зокрема шляхом розмінування, якщо це буде необхідно, але лише після припинення бойових дій.

Візит міністра оборони Німеччини до Японії став першим етапом ширшого регіонального туру. Пісторіус також відвідає Сінгапур та Австралію.