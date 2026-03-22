На Одещині під час евакуації поїзда загинула провідниця, а в Сумах росіяни вдарили по пожежниках

Вночі 21 березня армія РФ запустила по Україні 139 дронів, ППО знешкодила 127.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вісім дронів влучили в семи місцях, ще в семи — впали уламки.

На Одещині під час евакуації з поїзда загинула провідниця. Її збив зустрічний поїзд, який їхав до своєї евакуаційної зупинки.

Також травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів. «Укрзалізниця» почала розслідувати нещасний випадок.

Крім того, росіяни атакували локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. Тут обійшлось без постраждалих.

А в Сумах росіяни атакували бригаду рятувальників, які виїхали на виклик через удари. ДСНСники встигли відійти, ніхто з них не постраждав, пошкоджено лише пожежний автомобіль.