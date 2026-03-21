Парламент Молдови в першому читанні проголосував за вихід з СНД

Парламент Молдови в першому читанні проголосував за розірвання угоди про створення СНД, а також повʼязаних з нею документів і статуту організації.

Про це повідомляє Moldpres.

Ініціатором рішення виступило МЗС країни. Там пояснили, що принципи СНД про взаємну повагу до територіальної цілісності більше не дотримуються. У відомстві згадали про війну РФ проти України, агресію проти Грузії та присутність російських військ у самій Молдові.

Глава МЗС Міхай Попшой заявив у парламенті, що СНД втратила свій сенс і фактично стала інструментом впливу Москви. За його словами, вихід з організації — це логічний крок на шляху до вступу Молдови в ЄС.

Опозиція розкритикувала рішення. Депутати попереджають про можливі економічні наслідки, зокрема для торгівлі з країнами СНД і громадян, які там працюють. Також вони вважають, що це може ускладнити міжнародну співпрацю.

Після остаточного виходу з органів СНД Молдова зекономить приблизно $180 тисяч щорічних внесків. Водночас країна планує зберегти співпрацю з державами СНД у двосторонньому форматі, також вона залишиться учасницею частини угод — передусім у соціальній та економічній сферах.

За останні два роки Молдова вже скасувала 71 із 283 угод у межах СНД, ще майже 60 перебувають на розгляді. Остаточне рішення про вихід з організації парламент має ухвалити у другому читанні.