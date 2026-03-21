Помер зірка «Баффі — переможниця вампірів» Ніколас Брендон

Nicholas Brendon﻿ / Facebook

Американський актор Ніколас Брендон, відомий своєю роллю в культовому телесеріалі «Баффі — переможниця вампірів», помер у віці 54 роки.

Про це повідомила його родина.

За словами рідних, актор помер уві сні з природніх причин.

Брендон народився в Лос-Анджелесі. Протягом семи сезонів (1997—2003) він грав у серіалі «Баффі — винищувачка вампірів» Ксандера Гарріса — найкращого друга головної героїні, яку грала Сара Мішель Геллар.

Актор отримав три номінації премії «Сатурн» за роль у «Баффі»: дві — як найкращий актор телебачення, і одну — як найкращий актор другого плану.

Після «Баффі» Брендон з’являвся в різних серіалах, як-от «Мислити як злочинець», «Приватна практика», Kitchen Confidential.

Брендон відкрито говорив про свої проблеми зі здоров’ям, зокрема перенесений серцевий напад. Він переніс дві операції на хребті через синдром кінського хвоста — рідкісне захворювання, що може впливати на рухливість, функції сечового міхура й кишечника.

Актор заїкався і в якийсь момент став речником Фонду боротьби із заїканням Америки.

Він також розповідав, що бореться з алкоголізмом і проблемами психічного здоров’я.