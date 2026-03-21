Росіяни вдарили по Україні 154 дронами. У Запоріжжі загиблі, а Чернігівщина без світла

Росіяни у ніч проти 21 березня запустили по Україні 154 дрони, з них 90 — «Шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:30, ППО знешкодила 148 ворожих БпЛА. Пʼять дронів ударили в чотирьох місцях, ще в семи впали уламки.

Запоріжжя

Через ранкову атаку загинули двоє людей. Ще двоє дівчат, 15 та 11 років, поранені.

Чернігівщина

Росіяни вдарили дроном по обʼєкту енергетики, більшість області залишилась без світла.

Станом на 8:34 частині жителів електроенергію повернули, але в трьох районах досі немає світла.