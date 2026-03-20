Експолітвʼязень Балух каже, що його побили в ТЦК. Поліція почала перевірку, а ТЦК все заперечує

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Колишній політвʼязень Володимир Балух каже, що його побили в ТЦК. Ситуацію перевіряє поліція, а ТЦК всі звинувачення заперечує.

Першим про побиття Балуха написав нардеп від «Європейської солідарності» Володимир Арʼєв. За його словами, Балуха, який має інвалідність ІІ групи, забрали до ТЦК 19 березня після суду над Романом Червінським через неправильно оформлену інвалідність. Він стверджує, що колишнього політвʼязня били по голові в приміщенні ТЦК, а потім всю ніч тримали в кайданках.

У Київському ТЦК підтвердили, що Балуха доставили до приміщення центру за порушення військового обліку. Там кажуть, що в реєстрах не було інформації про його перебування в полоні, а права на відстрочку він не мав, тож його відправили на ВЛК.

Зрештою з інших реєстрів все ж підтягнулась інформація, що він має інвалідність, однак Балух, як кажуть у ТЦК, не оформив відстрочку. Йому вручили повістку з вимогою оновити дані та відпустили. ТЦК запевняє, що ветерана не били й не тримали в кайданках, а сам він жодних скарг не писав.

Тим часом поліція Києва повідомила, що перевіряє інформацію про побиття Балуха, який зараз перебуває в лікарні. До лікарні відправили поліцейських, щоб прийняти заяву.

Сам Балух у коментарі «Суспільне Крим» розповів, що у нього забій грудної клітки та плеча.

«Подав на мене заяву прокурор у справі Червінського — нібито я нецензурною лайкою його образив, і запросили мене дати пояснення в Печерському райвідділку. Я приїхав, дав пояснення, а після цього на виході, буквально у двох метрах, стояв бусик — мене заштовхали в нього і відвезли в ТЦК, сказавши, що я нібито в розшуку. Усі були у військовій формі, але прізвищ ніхто не називав і ніхто не показав документів», — сказав він.

За словами Балуха, правоохоронці взяли в нього показання.