Німеччина спростила процес експорту зброї до України та країн Перської затоки

Новини

Уряд Німеччини тимчасово спростив правила експорту окремих видів озброєнь до України та країн Перської затоки. Насамперед ідеться про системи протиповітряної та морської оборони.

Про це повідомило Федеральне міністерство економіки та енергетики.

За словами міністерки Катаріни Райхе, рішення прийняли через іранські атаки на країни Перської затоки, яким терміново потрібні системи ППО. Водночас потреба України у військовій підтримці залишається стабільно високою.

Новий механізм дозволяє постачати зброю без попереднього погодження кожної окремої заявки. Це має пришвидшити процес експорту. Дозвіл охоплює озброєння для протиповітряної та морської оборони, зокрема засоби протидії морським мінам.

До списку країн, яким зброю постачатимуть швидше, входять Україна, а також Саудівська Аравія, Обʼєднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн і Оман. Нові правила діятимуть тимчасово — до 15 вересня 2026 року.

Водночас для компаній залишаються певні вимоги: вони мають зареєструватися (це можна зробити протягом 30 днів після першого постачання) і подавати щомісячні звіти про експорт.