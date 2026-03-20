Помер актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс

У віці 86 років помер Чак Норріс — легендарний американський актор і майстер бойових мистецтв.

Про це повідомили на його сторінці у Facebook.

Причин сімʼя не називає, але підтвердила, що він нещодавно потрапив у лікарню та помер учора вранці.

Карлос Рей Норріс — молодший народився 10 березня 1940 року в містечку Раян у штаті Оклахома. Служив в армії США, де зацікавився бойовими мистецтвами. Повернувшись, став чемпіоном світу з карате, відкрив школи та тренував зірок.

У кіно опинився після ролі у фільмі «Шлях дракона». У 1980-х Норріс став зіркою бойовиків — найбільше був відомий за фільмами «Вокер, техаський рейнджер» та «Нестримні 2».