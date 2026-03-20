Літак А-50 постраждав під час удару України по російському заводу

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 постраждав під час атаки 17 березня. Був під ударом і завод в Алчевську.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

17 березня українські війська вдарили по обʼєктах 123-го авіаремонтного заводу в місті Стара Русса (Новгородська область РФ). У той момент там на обслуговуванні був літак А-50 — ймовірно, чекав на модернізацію.

А 20 березня під ударом опинився Алчевський металургійний комбінат на Луганщині. Підприємство виготовляє корпуси артилерійських снарядів, а також виробляє та ремонтує броню для військової техніки армії РФ.

Також війська били по полігону «Восточний» у Новопетрівці на окупованій частині Запорізької області.