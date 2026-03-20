Ярослава Магучіх взяла золото на Чемпіонаті світу, Юлія Левченко — срібло

Українська стрибунка у висоту Ярослва Магучіх виграла золото на Чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики в приміщенні.

У фіналі серед 11 спортсменок виступали дві українки: Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Після розминочних висот чотири спортсменки взяли з першої спроби 1,96 метра і 1,99 метра: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, сербка Ангеліна Топич і автралійка Нікола Оліслагерс.

Ключовою стала висота 2,01 метра — Магучіх подолала її з першої спроби і взяла золото чемпіонату, а всі інші тричі збили планку. Одразу троє — Левченко, Топич і Оліслагерс поділили срібло.

Магучіх стала найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу в приміщенні: досі ніхто не здобував дві золоті медалі та чотири нагороди загалом.