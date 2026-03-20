Мінфін представив великий законопроєкт про ПДВ для ФОП, оподаткування посилок і цифрових платформ. Що він передбачає

Новини

Міністерство фінансів представило великий податковий законопроєкт, який передбачає обов’язкову реєстрацію як платників ПДВ спрощенців із доходом від 4 млн грн на рік та оподаткування доходів з онлайн-платформ, таких як Uklon та OLX.

Документ опублікували на сайті Мінфіну.

Головна мета законопроєкту — узгодити податкове законодавство України з нормами ЄС і Організації економічного співробітництва та розвитку, щоб виконати міжнародні зобов’язання як країна-кандидат.

ПДВ для ФОП

Документ передбачає, що спрощенці з доходом від 4 млн грн на рік повинні будуть стати платниками ПДВ з 1 січня 2027 року.

Для них планують зробити звітним періодом календарний квартал і застосовувати символічні штрафи — по 1 грн за перші п’ять порушень — протягом року. Це стосуватиметься затримок у реєстрації податкових накладних або помилок у їхньому нарахуванні та сплаті.

Крім того, платники ПДВ зможуть складати зведені податкові накладні, якщо продають товари чи послуги неплатникам ПДВ, і робити це не пізніше як останнього дня місяця.

Військовий збір

Законопроєкт пропонує продовжити сплату військового збору, який тимчасово запровадили з початку повномасштабного вторгнення, не до скасування воєнного стану, а доки набуде чинності рішення Верховної Ради про завершення реформи ЗСУ.

Військовий збір планують залишити на нинішньому рівні: для фізосіб — 5%, для ФОП 1,2 та 4 групи — 10% від мінімальної зарплати (у 2026 році — 850 грн), а для ФОП 3 групи (е-резидентів) — 1% від доходу.

Оподаткування для цифрових платформ

Цифрові платформи мають ідентифікувати продавців і щороку звітувати про їхні доходи. Продавці зможуть платити пільгові 5% замість 18%, якщо не мають найманих працівників, не є ФОПами, дохід становить до 7,2 млн грн/рік.

Якщо сума доходу за рік не перевищує еквівалент €2 000, платити податок взагалі не потрібно. Для цього не треба відкривати окремий рахунок у банку — можна використовувати вже існуючі особисті рахунки.

Раніше Uklon, Bolt, Uber і служба доставки Glovo виступили з підтримкою відповідного законопроєкту.

Оподаткування посилок

Якщо сумарна вартість товарів не перевищує €150, їх пропонують оподатковувати за спрощеною схемою. Посилки до €45 для особистого чи сімейного використання взагалі не будуть обкладатися ПДВ. Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

У пояснювальній записці автори кажуть: якщо закон ухвалять, це дозволить додатково залучити до держбюджету приблизно 60 млрд грн на рік і запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.