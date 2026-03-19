Мессі забив 900-й гол у кар’єрі. Він став другим футболістом в історії, який досяг цієї позначки

Футболіст-нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі забив свій 900-й гол у професійній кар’єрі.

Про це стало відомо із сайту Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

Ювілейний м’яч він забив у матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ проти «Нешвілл». Мессі відзначився вже на 7-й хвилині: після передачі мʼяча від Серхіо Регілона він точно пробив у дальній кут воріт.

Цей гол вивів «Інтер Маямі» вперед, але втримати перевагу команда не змогла — у другому таймі Крістіан Еспіноза зрівняв рахунок. Через нічию 1:1 і правило виїзного гола клуб «Інтер Маямі» з Флориди вилетів з турніру.

Однак сам матч став історичним для аргентинця. Мессі досяг позначки у 900 голів і став лише другим футболістом в історії, кому це вдалося. Раніше цей рубіж подолав тільки Кріштіану Роналду.

При цьому Мессі зробив це швидше — за 1 142 матчі. Для порівняння: Роналду знадобилося 1 236 ігор. Найбільше м’ячів Мессі забив за «Барселону» — 672, ще 115 — за збірну Аргентини, 81 — за «Інтер Маямі», 32 — за ПСЖ.