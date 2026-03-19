Meta платитиме блогерам до $3 000 на місяць за пости у Facebook

Американська компанія Meta запускає нову програму для блогерів і креаторів — їм платитимуть за пости у Facebook. Так компанія хоче переманити популярних авторів із TikTok і YouTube.

Про це повідомляє CNBC.

Програма називається Creator Fast Track. Вона передбачає гарантовані щомісячні виплати та збільшене охоплення контенту у Facebook. Але ці виплати тимчасові — вони триватимуть лише три місяці.

Автори з аудиторією від 100 тисяч підписників в Instagram, TikTok або YouTube можуть отримувати $1 000 на місяць. Ті, хто має понад мільйон підписників, — до $3 000 на місяць.

Щоб брати участь у програмі, потрібно активно постити: мінімум 15 коротких відео Reels за 30 днів. Причому їх треба публікувати щонайменше в 10 різних днів.

Контент не обов’язково має бути ексклюзивним для Facebook, але він має бути оригінальним. Це стосується і відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

У компанії також нагадали, що у 2025 році виплатили креаторам майже $3 мільярди — це на 35% більше, ніж роком раніше. Майже 60% цих грошей пішло саме на короткі відео Reels, решта — на інші формати контенту.