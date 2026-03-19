Росія відправила нафту і газ до Куби, попри заборону з боку США

Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це перші поставки пального на острів за останні три місяці.

Про це повідомляє Financial Times.

Один з танкерів завантажили 8 березня в порту Приморськ — приблизно 730 тисяч барелів нафти, він має прибути на Кубу орієнтовно 4 квітня. Ще одне судно, за даними аналітиків, везе майже 27 тисяч тонн російського газу і може прибути вже 23 березня.

Останні поставки пального Куба отримувала ще 9 січня з Мексики. Після цього імпорт фактично зупинився через енергетичні обмеження і санкційний тиск з боку США.

На цьому тлі країна опинилася у глибокій енергетичній та гуманітарній кризі. Президент Мігель Діас-Канель визнавав, що ситуація стає дедалі нестабільнішою. У столиці, Гавані, електроенергію можуть вимикати на понад 12 годин на добу.

Криза вже впливає на повсякденне життя: лікарні змушені скасовувати операції, порушена робота служб вивезення сміття і розподілу продуктів, а частину авіарейсів скасували через нестачу пального.

Влада Куби шукає альтернативні рішення. Зокрема, йдеться про розвиток сонячної енергетики — встановлення панелей. Також уряд намагається залучити інвестиції від кубинців, які живуть за кордоном, щоб підтримати приватний сектор.

Водночас повноцінне відновлення економіки ускладнює тривале ембарго США, яке обмежує міжнародну торгівлю та інвестиції в країну.

Енергетика Куби

Куба вже кілька років переживає серйозну енергетичну кризу. Уряд країни пояснює її економічними санкціями США та браком інвестицій в електромережі та генерацію. Через дефіцит пального влада обмежує роботу деяких базових сервісів, зокрема транспорту і вивезення сміття.

Крім того, Мексика — один з альтернативних постачальників нафти для Куби — заявила, що може припинити поставки після погроз США запровадити мита для країн, які постачають острову нафту.