Кабмін збільшив суми компенсацій для бізнесу, що бере участь у програмі «Зроблено в Україні»

Кабінет міністрів збільшив суми страхових компенсацій за пошкоджене майно для бізнесу, що бере участь у програмі «Зроблено в Україні».

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

На прифронтових територіях максимальна компенсація зросла втричі: з 10 мільйонів до 30 мільйонів гривень. Суму тепер не зменшуватимуть, якщо до цього бізнес отримував державні гранти чи іншу держпідтримку.

Також для всіх регіонів зросла максимальна компенсація за оформлення страховки (сплату страхової премії): з 1 мільйона до 3 мільйонів гривень. Подати заяву на неї можна вже за місяць після оформлення. Якщо бізнес платить за страховку частинами, то компенсацію за оформлення страховки також буде отримувати частинами.

Програма працює від початку цього року. За цей час підприємці подали 52 заяви на компенсацію через пошкодження. Для 20 з них уряд вже виділив 166,5 мільйона гривень.