Українця в Ірландії убили ножем, коли він вийшов за продуктами

У місті Корк в Ірландії смертельно поранили ножем 31-річного українця, який вийшов купити продукти для своєї родини.

Про це повідомляє The Irish Times.

Напад стався ввечері 17 березня. За попередніми даними, чоловіка поранили незабаром після того, як він вийшов із дому по продукти. Наразі невідомо, чи це був один нападник, чи їх було кілька.

Попри тяжкі поранення, українець зміг пройти близько 100 метрів до свого житлового комплексу, щоб покликати на допомогу, й одразу знепритомнів.

Швидка прибула на місце протягом кількох хвилин, проте врятувати чоловіка не вдалося — він помер від отриманих травм. Медики констатували смерть на місці.

Сусіди, які стали свідками події, одразу викликали поліцію. Наступного дня поліція затримала підозрюваного — чоловіка віком понад 40 років. Правоохоронці вважають напад випадковим.

За даними слідства, загиблий народився в Україні, але більшу частину дорослого життя прожив в Ірландії.