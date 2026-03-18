Україна вдарила по двох авіазаводах на території Росії

Українські військові 16 березня вдарили по авіабудівному заводу «Авіастар» в Ульяновській області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура «Ростех») та виробляє військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, літаки-заправники Іл-78М-90А, а також обслуговує важкі транспортні літаки Ан-124 «Руслан».

Під удар потрапили кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частину літаків пошкоджено.

А 17 березня Україна вдарила по авіаремонтному заводу росіян у місті Стара Русса Новгородської області.

Підприємство спеціалізується на ремонті та модернізації літаків військово-транспортної авіації та комплектуючих для них. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на території підприємства.

Під ударом був ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 і Л-410.