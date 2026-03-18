Іспанія виділяє Україні €1 млрд військової допомоги на 2026 рік
- Анастасія Зайкова
Іспанія у 2026 році надасть Україні новий пакет військової допомоги на мільярд євро. Частина нового пакета передбачає спільне виробництво оборонної продукції.
Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес під час спілкування з медіа разом із Володимиром Зеленським.
За словами Санчеса, загальний обсяг допомоги Іспанії Україні вже досяг €4 мільярдів. Він також зазначив, що Іспанія розпочала фінансування програми SAFE, яка має допомогти покрити потреби Міноборони України у 2026 році.
Також країни підписали низку угод про співпрацю в обороні, економіці, залізничному транспорті та дипломатії. Прем’єр Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Іспанії як у захисті від російської агресії, так і в майбутній відбудові.
- SAFE (Security Action for Europe — «Безпекові дії для Європи») — це стратегічна кредитна ініціатива ЄС загальним обсягом приблизно €150 мільярдів, створена для швидкої модернізації армій та спільних закупівель озброєння, зокрема для підтримки України.