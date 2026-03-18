Іспанія виділяє Україні €1 млрд військової допомоги на 2026 рік

Іспанія у 2026 році надасть Україні новий пакет військової допомоги на мільярд євро. Частина нового пакета передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес під час спілкування з медіа разом із Володимиром Зеленським.

За словами Санчеса, загальний обсяг допомоги Іспанії Україні вже досяг €4 мільярдів. Він також зазначив, що Іспанія розпочала фінансування програми SAFE, яка має допомогти покрити потреби Міноборони України у 2026 році.

Також країни підписали низку угод про співпрацю в обороні, економіці, залізничному транспорті та дипломатії. Прем’єр Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Іспанії як у захисті від російської агресії, так і в майбутній відбудові.