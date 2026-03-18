Росіяни з українських номерів погрожували угорцям на Закарпатті й вимагали покинути Україну

СБУ викрила російську інформаційну операцію проти угорців на Закарпатті.

Правоохоронці встановили, що зловмисники телефонували представникам угорської спільноти, погрожували їм та вимагали залишити Україну.

При цьому вони підмінювали номер через IP-телефонію, щоб здавалось, наче дзвінок йде з України, а самі представлялись «патріотичними активістами» або навіть правоохоронцями.

СБУ встановила, що ці дзвінки насправді йшли з території РФ. Зараз спецслужба блокує цю операцію.

Служба безпеки України закликає громадян не піддаватися на подібні провокації. У разі отримання погроз або підозрілих повідомлень просимо невідкладно інформувати правоохоронні органи.