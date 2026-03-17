Україна та Британія укладуть військове партнерство у сфері дронів і ШІ

Україна та Велика Британія готуються укласти нову угоду про співпрацю у сфері оборони, зокрема у боротьбі з дронами та розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Угода передбачає спільну роботу над протидією дронам і розвитком нових військових технологій. Україна ділитиметься бойовим досвідом, а Британія — виробничими можливостями.

Планують розробляти та виробляти безпілотники, зокрема дрони-перехоплювачі. Також країни хочуть розширити співпрацю з іншими державами, щоб швидше впроваджувати нові оборонні технології.

Окремо Велика Британія інвестує близько $667 тисяч у створення Центру досконалості у сфері ШІ, який працюватиме при Міністерстві оборони України для точнішого виявлення цілей і координації дій.

Це партнерство також передбачає довгострокову співпрацю між оборонними компаніями — із планами спільного виробництва, досліджень і розробок.