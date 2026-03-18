«Київстар» та «Повернись живим» зібрали 77 млн грн на потреби армії

«Київстар» та «Повернись живим» завершили збір на армію «Місія 077». За пʼять місяців проєкт зібрав 77 млн грн на техніку, транспорт, розбудову інфраструктури для чотирьох армійських корпусів, які тримають північний кордон.

Зокрема, 20 млн грн — благодійний внесок компанії «Київстар». Решту коштів задонатили абоненти, а також небайдужі та соціально-відповідальні бізнеси, які долучились до збору. Серед компаній, які долучились до ініціативи: 1+1 Media, мережа аптек АНЦ, Milk Bar, Uklon, театр ім. Франка, Portmone та інші.

«Дякую всім, хто долучився до «Місії 077». Завдяки спільним зусиллям ми змогли забезпечити військових зв’язком. Для «Київстар» підтримка війська була і залишається пріоритетом. Ми живемо і працюємо тут, в Україні, тому системно та комплексно підтримуємо наших захисників і продовжимо це робити й надалі», — зазначив CEO «Київстар» Олександр Комаров.

У рамках проєкту вже відбулися дві видачі майна військовим. Вони отримали інтерактивні панелі, зарядні станції, супутникові системи, дротові телефони, планшети та інше обладнання, від якого залежить безперервний зв’язок у підрозділах. У межах останньої, третьої видачі, яка відбудеться найближчим часом, передадуть пікапи та буси для швидкої логістики.

«Під час війни перевагу має той, хто швидше працює з інформацією та здатен оперативно координувати дії підрозділів. Надійний зв’язок є основою такого управління. Він — це нервова система Сил оборони. Без зв’язку не буває успішної наступальної чи оборонної операції. Саме тому в межах «Місії 077» ми забезпечили військових на північному кордоні комплексними рішеннями для стабільної комунікації. 77 мільйонів акумулювали у те, що дозволило підрозділам вчасно ухвалювати рішення», — зазначив директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

«Без зв’язку немає координації, а без координації — виконання задач. Це одна з базових речей як у бойових діях, так і загалом на службі. Сьогодні найбільша кількість уражень здійснюється дронами, а їхня робота напряму залежить від зв’язку — це і Starlink, і ретранслятори. Водночас зв’язок — це не лише рації. Це також ноутбуки, планшети та інші інструменти, які забезпечують управління і взаємодію підрозділів», — доповнює офіцер цивільно-військового співробітництва 21 корпусу Данило П’ятков.

Загалом «Київстар» за чотири роки спрямував майже 4,4 млрд грн на допомогу країні, ЗСУ, суспільству та абонентам.