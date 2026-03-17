Україна отримала критерії для вступу в ЄС за трьома останніми кластерами

Новини

Українська делегація в Брюсселі отримала критерії (бенчмарки) для вступу в Європейський Союз за трьома останніми переговорними кластерами.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Це кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Отриманий документ з умовами Кабінет міністрів одразу направив до Верховної Ради, щоб спільно працювати над виконанням.

У грудні Україна отримала критерії за трьома іншими кластерами — 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини». Тепер Україна має повний пакет умов, які необхідно виконати, щоб вступити у ЄС.

Проте переговори за жодним з кластерів досі офіційно не відкрили.