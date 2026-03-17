Трамп попросив перенести саміт з Сі Цзіньпіном — через війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп попросив Пекін відкласти його майбутню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Її перший день був запланований на 31 березня в Пекіні.

Про це пише Financial Times.

Трамп 16 березня заявив журналістам в Овальному кабінеті, що хоче відкласти саміт на місяць, оскільки займається війною в Ірані. Це відбувається на тлі того, США мають справу з наслідками триваючої війни з Іраном, включно перекриттям Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світової нафти.

Сі запросив Трампа в Китай у жовтні 2025 року — коли два лідери зустрілися в Південній Кореї та досягли перемирʼя в торговельній війні між їхніми країнами. Пекін очікував на перший візит Трампа з 2017 року, проте 15 березня в інтервʼю Financial Times той заявив, що розглядає можливість відкласти поїздку. Тоді він натякнув, що хоче, щоб Китай вирішив, чи направлятиме військові кораблі до протоки, до початку саміту.